Ejército israelí ordena 20 días de cárcel para soldado disparó indiscriminadamente en Gaza

"El soldado documentado en el vídeo actuó en contra de los procedimientos al disparar de manera poco profesional e incumpliendo las órdenes", dijo Shoshani sobre estas imágenes, que se difundieron por internet recientemente y que generaron un gran rechazo en redes sociales como X contra las FDI.

Como resultado, el soldado fue sentenciado a 20 días de prisión.

Algunas publicaciones de este vídeo compartidas por diferentes usuarios de X iban acompañadas del texto: "Un vídeo muestra a soldados israelíes celebrando Año Nuevo disparando indiscriminadamente contra civiles".

Sin embargo, en el vídeo solo se veía a un soldado disparando en ráfaga junto a un alambre de espinos pero, en ningún caso, hacia dónde apuntaba o contra quién.

"Debería especificar si estaba disparando a una zona despejada de arena y no a viviendas civiles, como se afirmó. Ese detalle influye en gran medida en si 20 días son razonables o no", escribió un usuario de X a Shoshani.

En su respuesta, el teniente coronel Nadav Shoshani aseguró que el soldado estaba disparando "hacia campo abierto y no hacia viviendas civiles en Gaza" pero que, aun así, seguía incurriendo en una actitud "poco profesional y no cumplía órdenes".

Las FDI evaluarán si podrá regresar a línea de combate posteriormente, según medios israelíes.

El Estado Mayor de las FDI mantuvo recientemente una discusión sobre cuestiones disciplinarias de sus tropas, incluyendo el uso indebido de armas, la desobediencia a órdenes y el incumplimiento de los procedimientos adecuados, según el Canal 11, público, israelí.