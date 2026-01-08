Excarcelan al excandidato presidencial Enrique Márquez y el dirigente Biagio Pilieri

La liberación ocurre después de que el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, anunciara excarcelaciones de "un número importante" de personas.

En un video publicado en X por la gremial, ambos dirigentes se pueden ver abrazando a sus allegados, en una zona en el este de Caracas.

Ambos se encontraban recluidos en El Helicoide, sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

En una comparecencia ante los medios desde la sede del Parlamento, Rodríguez dijo que estas excarcelaciones son un "gesto unilateral" del Gobierno venezolano, que ahora dirige su hermana la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Son las primeras liberaciones confirmadas de venezolanos durante la jornada y se suman a las de cinco ciudadanos españoles, entre ellos la hispanovenezolana Rocío San Miguel, estas últimas anunciadas por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares.

Márquez fue detenido el 7 de enero de 2025, tras participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y cuestionar la victoria atribuida a Nicolás Maduro por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores afines al chavismo, que no publicó los resultados detallados de la contienda, como exigía su propio cronograma.

Tras el arresto, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó que el excandidato habría propuesto celebrar un acto de investidura del candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, en una embajada venezolana en el exterior.

Activistas y dirigentes políticos habían exigido la liberación de Márquez, entre ellos el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se ha referido al opositor como su amigo.

Por su parte, Pilieri fue perseguido y arrestado el 28 de agosto de 2024, luego de participar en una manifestación en rechazo al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que convalidó la cuestionada reelección de Maduro.

El coordinador del partido opositor Convergencia y exdiputado, quien fue también alcalde del municipio Bruzual del estado Yaracuy (norte), fue señalado, junto al dirigente Freddy Superlano y el colaborador de Machado Perkins Rocha, de divulgar las actas electorales que hizo la oposición mayoritaria con el objetivo de probar la victoria que reivindican para su candidato, González Urrutia.