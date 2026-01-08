Flamenco, zarzuela y música tradicional protagonizan los 'Spanish Days' en Arabia Saudí

El Centro Rey Abdulaziz para la Cultura Mundial, también conocido como Ithra, será el epicentro de una programación que incluirá dos ceremonias, de inauguración y de clausura, para celebrar “la unión cultural entre España y Arabia Saudí”, según han informado desde la productora Línea Cultural Teatral, una de las encargadas de diseñar esta “panorámica cuidada y emocionante de la cultura española”.

La propuesta se basa en tres líneas artísticas: el flamenco como lenguaje universal de emoción y energía escénica; la zarzuela, reivindicada como patrimonio lírico español, y la música tradicional gallega y asturiana, con un repertorio “que representa la identidad del norte atlántico”.

De hecho, la Banda de Gaitas de Gijón participará en la ceremonia de clausura con un repertorio que aportará “la fuerza y belleza de la tradición musical” del norte de España a un final “festivo, emotivo y representativo” de la diversidad cultural del país.

“Es un privilegio trasladar la esencia y el alma de España a Arabia Saudí”, ha descrito el director de Línea Cultural Teatral, Alberto Blasco, quién ha detallado que se ha cuidado “cada detalle para confeccionar una programación de primer nivel internacional, a la altura de un centro tan prestigioso como Ithra”.

El también director de Línea Cultural Teatral, David Blasco, espera que el público viva “una experiencia completa”, al unir grandes espectáculos junto a la exposición fotográfica y las ceremonias de inauguración y de clausura, como símbolo conjunto “del encuentro entre nuestras culturas”.

Línea Cultural Teatral es también la gestora del Teatro Amaya de Madrid, que colabora con EFE en la difusión de este contenido.

La exposición expondrá un total de 43 fotografías de gran formato -130 por 200 centímetros- para mostrar la mezcla de culturas en el territorio español a lo largo de los milenios, desde la presencia de celtas, romanos o visigodos hasta el intercambio cultural transatlántico.

Las imágenes, pertenecientes al archivo de Agencia EFE, repasan diferentes temáticas, como la arquitectura, las costumbres, la herencia árabe, la gastronomía o el deporte, de forma que quedan reflejados su patrimonio artístico, sus gentes o sus fiestas populares.