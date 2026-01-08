Los homicidios en México caen un 40 % en los primeros 15 meses de Sheinbaum

“De septiembre de 2024. A diciembre de 2025 los homicidios dolosos bajaron en 40 %. Con el cierre de diciembre de 2025”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, realizada desde el central estado de Morelos.

El promedio diario de asesinatos descendió de 86,9 a 52,4 entre septiembre de 2024, último mes del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y diciembre de 2025, lo que implica 34 homicidios menos cada día, apuntó la gobernante mexicana.

Destacó además que el dato de diciembre de 2025 es el más bajo en los últimos 10 años, al revisar los registros desde 2016.

“Este es el resultado de una estrategia de seguridad que va dando resultados y de una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad”, aseveró.

Por su parte, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) detalló que siete de los 32 estados en México concentran el 50,5 % de los homicidios en lo que va de 2025: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

El Gobierno resaltó una disminución generalizada en delitos de alto impacto, entre enero-diciembre de 2019 y el mismo periodo de 2025, como el feminicidio (-15,2 %), lesiones dolosas por arma de fuego (-11,3 %), secuestro (-11,3 %), total de robos con violencia (-14,7 %), robo a casa habitación (-12,6 %), robo de vehículo con violencia (-19,5 %), robo a transportista (-23,3 %), robo a transeúnte (-15,9 %) y robo a negocio (-14,8 %).

La excepción fue la extorsión, que creció un 2,3 % en denuncias ante fiscalías.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en estos últimos 15 meses de la Administración Sheinbaum se han detenido más de 38.700 personas por delitos de alto impacto y se han incautado más de 311 toneladas de droga, "incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo".

Además, indicó que se aseguraron 21.400 armas de fuego y se desmantelaron 1.887 laboratorios de metanfetaminas.

García Harfuch destacó los trabajos realizados tras el homicidio del alcalde de Uruapan (Michoacán, oeste), Carlos Manzo, el 1 de noviembre de 2025, y señaló que “las investigaciones han avanzado de manera sostenida”.

Harfuch explicó que hasta ahora se tiene conocimiento de tres agresores que murieron tras el homicidio, uno en el lugar y dos hallados en un tramo carretero de Michoacán, además de que se han detenido a Jorge Armando ‘N’, alias ‘El licenciado’, quien era líder del grupo que habría ordenado el asesinato de manzo, así como a Ricardo ‘N’, Jasiel Antonio ‘N’, alias ‘El Pelón’, Gerardo ‘N’ y Alejandro Baruc ‘N’, todos relacionados con el crimen.

Sheinbaum asumió la presidencia el 1 de octubre después del récord de más de 196.000 asesinatos registrados en el sexenio de López Obrador, del mismo partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), según las estadísticas del SESNSP.