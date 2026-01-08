Lula veta reducción de condena a Bolsonaro

Según el proyecto de ley aprobado en diciembre por el parlamento brasileño, de mayoría conservadora, el tiempo de prisión para el líder derechista, Jair Bolsonaro, podría caer a poco más de dos años.

Lula firmó el veto durante una ceremonia oficial por el tercer aniversario de los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando miles de partidarios de Bolsonaro asaltaron las sedes de los poderes públicos, constataron periodistas de la AFP.

No obstante, el veto del presidente Lula podría ser derrumbado por el mismo Congreso Nacional, quien está en condiciones de aprobar el proyecto legislativo sin la firma del mandatario, reportó EFE.