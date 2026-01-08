Policía indonesia investiga por negligencia al capitán del barco de españoles que naufragó

Las autoridades identificaron a los sospechosos como L, capitán del navío turístico KM Putri Sakinah, y M, jefe de máquinas de la embarcación siniestrada, según el comunicado enviado por la Policía de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, a la que pertenece Komodo.

"Los sospechosos fueron identificados tras la presentación de los resultados de la investigación preliminar, incluyendo declaraciones de testigos, peritos y otras pruebas", remarca el texto, después de que los investigadores se reunieran hoy para analizar el caso.

Ambos son sospechosos de cometer un delito de negligencia con resultado de muerte, castigado con hasta 5 años de cárcel.

"Los investigadores evalúan que hubo un elemento de negligencia en la operación del buque que provocó el accidente marítimo con víctimas mortales", declaró el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, Henry Novika Chandra.

El barco KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20.30 hora local del 26 de diciembre (12.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

A bordo viajaban 11 personas, incluida la familia de seis españoles, junto al capitán del barco, tres miembros de la tripulación y un guía local, quienes fueron rescatados tras el suceso.

Según declaró a EFE Edy, un miembro de los rescatistas que buscan al menor desaparecido, el capitán realizó desde un bote salvavidas la primera búsqueda de los españoles desaparecidos tras el hundimiento de la nave.

Las víctimas mortales son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este; y una hija de su esposa, Andrea Ortuño, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas.

El niño que permanece desaparecido es hijo de la superviviente y de una expareja. Martín y Ortuño habían contraído matrimonio recientemente.

El viernes será el último día previsto del operativo para su búsqueda, tras varias extensiones.

Las autoridades atribuyeron inicialmente el hundimiento a la pérdida del motor, aunque más tarde indicaron a EFE que se pudo deber a un "inusual e impredecible" fenómeno marino que provocó tres grandes olas que tumbaron la nave en cuestión de segundos, lo que no habría dado tiempo a evacuar a los pasajeros.