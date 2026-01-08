Tres menores de edad y un adulto mueren en Perú por impacto de rayo en tormenta eléctrica

Lima, 8 ene (EFE).- Tres menores de edad y un adulto murieron en la madrugada de este miércoles después de que un rayo impactara en una choza de paja donde las víctimas se habían refugiado de una tormenta eléctrica en el departamento andino de Apurímac, en Perú, informaron fuentes oficiales este jueves.