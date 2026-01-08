Tres menores de edad y un adulto mueren en Perú por impacto de rayo en tormenta eléctrica

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) indicó en sus redes sociales que el 7 de enero se registraron tormentas eléctricas en el centro poblado de Tacmara, a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, en la provincia andina de Andahuaylas, ubicada en el sur del país.
Durante la tormenta murieron una madre con su hijo y otras dos menores de edad, y el COEN agregó que personal sanitario se desplazó a la zona para las diligencias, puesto que además varias personas resultaron heridas.
Medios locales difundieron imágenes de la choza de paja donde fallecieron las víctimas y apuntaron que el fiscal correspondiente se trasladó este jueves a Tacmara para el levantamiento de cadáveres.
El prefecto del distrito de Pacobamba, Reyder Torres Pereyra, indicó a la emisora RPP que otras dos menores que volvían a su casa también fueron alcanzadas por la descarga eléctrica y resultaron heridas.
Además, la autoridad local afirmó que la tormenta eléctrica provocó daños en zonas agrícolas.