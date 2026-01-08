Venezuela invita a Orsi a "ocuparse de los asuntos" de Uruguay tras declarar sobre Maduro

En un mensaje en Telegram, el ministro de Exteriores expresó que Orsi "carece de autoridad sobre la vida política" de Venezuela y criticó que el uruguayo "deliberadamente omite" que Maduro fue "secuestrado" el sábado, cuando fuerzas estadounidenses lo capturaron junto a su esposa, Cilia Flores, en medio de una serie de ataques en Caracas y tres regiones cercanas a la capital.

"Ha sido secuestrado de su residencia en Caracas, en un ataque armado que ha costado la vida de civiles y militares, violando la inmunidad personal como jefe de Estado, inmunidad de la cual el propio presidente Orsi goza y que nosotros reivindicamos y defendemos", expresó.

Además, Gil afirmó que Venezuela "es un Estado soberano, con instituciones legítimas y un pueblo que decide su destino sin tutelajes externos ni lecciones de nadie".

"Invitamos al presidente Orsi a ocuparse de los asuntos de Uruguay, a respetar el derecho internacional y el principio de no intervención, y a comprender que la verdadera democracia comienza por el respeto a la soberanía de los pueblos", agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ante la pregunta de si era una buena noticia que Maduro ya no liderara el país, en una rueda de prensa compartida por el noticiero local Telemundo, Orsi respondió: "En la medida que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia sí, si no es lo mismo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Orsi también recordó que él dijo en varias oportunidades que el Gobierno de Venezuela era "un régimen autoritario" y añadió que espera ver allí elecciones y Gobiernos democráticamente constituidos.

El domingo, Uruguay reafirmó la "posición histórica" del país en cuanto a su adhesión a los principios de no intervención, solución pacífica de controversias, igualdad soberana de las naciones y defensa del derecho internacional.

Por otra parte, el mandatario confirmó que Uruguay se sumó a un comunicado en el que su Gobierno junto a los de Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay rechazaron "las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela".