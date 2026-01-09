Agricultores polacos se manifiestan en todo el país contra el tratado con Mercosur

Cientos de tractores que permanecían estacionados en las afueras de la capital polaca se dirigieron al centro de la ciudad en cuanto se conoció el resultado de la votación en Bruselas, por la que se dio luz verde a la firma de un tratado comercial entre la UE y el Mercosur.

Sin embargo, las fuerzas policiales impidieron la entrada de los tractores en el centro urbano, dada la prohibición expresa enunciada por el alcalde, que sólo autorizó una marcha a pie, lo que a su vez originó enfrentamientos e incidentes violentos.

Durante la jornada, y mientras llegaban las noticias de Bruselas, varios miembros del Ejecutivo polaco reiteraron su postura contraria a la firma del tratado y, por ejemplo, el ministro de Agricultura, Stefan Krajewski, afirmó que "el Gobierno está con los agricultores".

Mientras tanto, el portavoz de la presidencia Mateusz Kotecki anunció en rueda de prensa que "el Palacio Presidencial brindará apoyo legal a los agricultores polacos frente a posibles provocaciones y para protegerles".

El presidente Karol Nawrocki, que se reunió esta mañana con varios representantes de sindicatos agrarios, recordó este viernes que ha planteado una ley "para mantener la función productiva del campo" y, además de proponer reuniones mensuales con los colectivos de granjeros y productores agrícolas, anunció que piensa recurrir al Tribunal Constitucional para tratar de frenar la aplicación del acuerdo con Mercosur en Polonia.

Polonia mantiene una postura de rechazo firme al tratado de comercio aprobado este viernes en Bruselas y es uno de los países, junto a Francia, Irlanda, Hungría y Austria, que ha votado en contra.

El tratado UE-Mercosur, negociado a lo largo de los últimos 25 años, busca eliminar aranceles para facilitar el intercambio de productos industriales europeos (como automóviles) por materias primas y productos agrícolas sudamericanos.