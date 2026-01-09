Bruselas propone apoyar con 7,5 millones de euros a 3.400 despedidos de Audi en Bélgica

La medida financiada por el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Desplazados (FEAG), que aún debe recibir el visto bueno del Parlamento Europeo y el Consejo, pretende ayudar a 2.580 antiguos trabajadores de la empresa automovilística y a 834 trabajadores de proveedores de Audi, explicó la Comisión en un comunicado publicado este viernes.

La decisión de destinar fondos comunitarios para estos 3.414 despedidos surge como respuesta a la decisión de la compañía de cerrar su planta en Bruselas en febrero de 2025, tras interrumpir la producción del nuevo modelo Q8 e-tron en la capital belga.

El paquete de ayudas, valorado en 8,8 millones de euros, irá dirigido a medidas como la orientación profesional, la formación en nuevas competencias profesionales y horizontales, o el apoyo para la creación de nuevos negocios propios.

El Ejecutivo comunitario se hará cargo del 85 % del coste total estimado de esta medida (7,5 millones de euros), mientras que el 15 % restante (1,3 millones) estará cubierto por los Servicios Públicos de Empleo Regionales belgas.

Las autoridades belgas comenzaron a proporcionar apoyo del FEAG a los trabajadores en febrero de 2025, poco antes de los primeros despidos y tras la finalización de los servicios de apoyo proporcionados por Audi a sus trabajadores.

La propuesta de la Comisión requiere ahora la aprobación por el Parlamento Europeo y el Consejo.