Corea del Sur niega las acusaciones de Pionyang de haber lanzado drones espía

El ministro calificó de "absolutamente falsas" las acusaciones, y dijo que el Ejército surcoreano no emplea drones como los que se ven en las imágenes del incidente publicadas hoy por la agencia estatal norcoreana, KCNA.

Ahn explicó además que ninguna unidad surcoreana realizó operaciones de vuelo en las fechas detalladas por Pionyang.

Con todo, el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ha ordenado investigar el suceso, detalló Yonhap, mientras que Ahn sugirió que la investigación podría ser desarrollada en conjunto con Corea del Norte.

Un portavoz del Ejército norcoreano acusó a Corea del Sur de lanzar dos drones espía, uno en septiembre del año pasado y otro hace apenas seis días, y dijo que Seúl debería prepararse para "pagar un alto precio", en un comunicado publicado este sábado por KCNA.

La agencia publicó además imágenes de lo que asegura son los drones derribados y parte del contenido que fue encontrado en sus cámaras.

Ambos drones fueron lanzados desde "una zona sensible de primera línea de la República de Corea (nombre oficial de Corea del Sur) donde el acceso de civiles está estrictamente prohibido", detalló el comunicado, y fueron derribados por las fuerzas norcoreanas sobre su propio territorio.