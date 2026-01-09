Dura advertencia del ayatolá de Irán a las masivas protestas

El ayatolá iraní insistió en que la República islámica de Irán “no cederá” ante los manifestantes antigubernamentales, a quienes calificó de “vándalos” y “saboteadores”, en un discurso transmitido por la televisión estatal.

La protesta surgió hace una semana contra el aumento de los precios y el colapso del rial, la moneda iraní.

Según videos cuya autenticidad fue comprobada por AFP, los manifestantes gritaban lemas como “es la batalla final, Pahlavi volverá”, en alusión a la dinastía derrocada por la Revolución islámica de 1979, o “Seyyed Ali será destituido”, en referencia al guía supremo Ali Jamenei, en el poder desde 1989.

En sus primeras declaraciones sobre las crecientes protestas contra el gobierno que comenzaron a finales del pasado mes de diciembre, Alí Jamenei se refirió también a Donald Trump y dijo que “están manchadas con la sangre de más de un millar de iraníes” y vaticinó que el “arrogante” presidente estadounidense será “derrocado” , como lo fue la dinastía imperial que gobernó Irán hasta la revolución de 1979.

Bloqueo de las redes sociales

Las autoridades iraníes restringieron este jueves el acceso al internet global sin permitir conexiones o servicios de fuera del país, en un aparente intento por controlar las protestas que sacuden Irán desde hace 12 días, reportó EFE.

La plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en internet, señaló en X que las métricas muestran que Irán se encuentra en un “apagón” de internet “a nivel nacional” y agregó que el incidente llega tras “una serie de medidas de censura digital” tomadas contra las protestas que se están dando por todo el país, medidas que “obstaculizan” el derecho a comunicarse en un momento “crítico”.

EFE pudo comprobar que desde primera hora de la tarde dejó de ser posible conectarse a páginas de fuera de Irán, y las VPN (red privada virtual) que se utilizan habitualmente para acceder a aplicaciones bloqueadas en el país, como WhatsApp o Telegram, no funcionaban.