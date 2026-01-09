El paro baja en diciembre al 4,4 % en EE.UU. con la creación de 50.000 empleos

Esta creación de empleo fue menor a los alrededor de 73.000 puestos estimado por analistas y al dato revisado de 56.000 del mes anterior, lo que podría contribuir al debate sobre otra posible bajada de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), tal y como insiste el presidente estadounidense Donald Trump.

En total, en diciembre el número de desempleados se situó en unos 7,5 millones, una disminución con respecto a los 7,8 millones registrados en el mes anterior.

Los adolescentes (15,7 %) y los afroamericanos (7,5 %) fueron los más afectados por el desempleo. Por otro lado, las tasas de desocupación entre las mujeres adultas (3,9 %) y los hispanos (4,9 %) decrecieron.

En 2025, la cifra total de empleo aumentó en 584.000, con una subida mensual promedio de 49.000, lo que representa una caída respecto a la creación de 2.0 millones de puestos en 2024.

En diciembre pasado, los sectores de trabajo que más puestos crearon fueron el de servicios de alimentación y bebidas, que creció 27.000, la atención sanitaria, con 21.000 más, y la asistencia social, que aumentó en 17.000 en diciembre.

Por otro lado, los datos del BLS revelan un decrecimiento en el sector minorista, con una pérdida de 25.000 puestos.

El empleo en el Gobierno federal repuntó ligeramente en diciembre con una creación de 2.000 puestos, después de la fuerte reducción registrada en meses anteriores.

Desde que alcanzó su punto máximo en enero, el empleo federal ha disminuido en 277.000 puestos, o un 9,2 %, apuntan las cifras del Departamento de Trabajo.

Estos datos de diciembre completan la visión sobre la situación del empleo en EE.UU durante un año de incertidumbre y amenazas de recesión, durante el que también se dejaron de publicar índices económicos clave debido al histórico cierre de Gobierno federal, entre octubre y noviembre.

El índice de desempleo, junto a la inflación y el Producto Interior Bruto (PIB), son claves para evaluar la salud de la economía y le sirven a la Reserva Federal (Fed) para tomar decisiones en materia de política monetaria.

La Fed precisamente citó la desaceleración del mercado laboral estadounidense entre los factores principales en su decisión en diciembre pasado de recortar las tasas de interés por tercera vez en 2025 hasta situarlos en una horquilla del 3,5 % y el 3,75 %.

El apagón de indicadores económicos podría repetirse en febrero próximo si legisladores republicanos y demócratas no aprueban un nuevo presupuesto antes de la fecha límite del 30 de enero.