La Bolsa de Londres sube 0,80 % y cierra con récord tras posible fusión Glencore-Rio Tinto

Londres, 9 ene (EFE).- La Bolsa de Londres subió este viernes un 0,80 % aupada por la reanudación de las negociaciones para una posible fusión entre las mineras Glencore y Rio Tinto, ambas cotizadas en el parqué británico, en una jornada en la que tanto el FTSE-100 como el FTSE-250 marcaron nuevamente récord.