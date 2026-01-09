Más de trece años de prisión para un hombre en Ecuador por abusar sexualmente de una niña

El caso se remonta al 1 de julio de 2023, cuando la menor y su hermana de diez años le contaron a su padre que el ahora sentenciado, identificado como Edgar Antonio L., las obligaba a desnudarse y las agredía sexualmente.
El hombre era pareja de la abuela, dueña de la vivienda donde las menores vivían con su madre, en el municipio de Gualaceo, de la provincia andina de Azuay.
Según las investigaciones, había abusado de ellas desde mediados de junio, cuando ambas se encontraban de vacaciones escolares.
El padre puso la denuncia en la Fiscalía y la investigación empezó por el abuso perpetrado hacia la niña de ocho años. Hay otro caso abierto por su presunta responsabilidad en el abuso sexual cometido contra la hermana mayor, que se encuentra en indagación previa.
Los jueces también ordenaron al hombre que pague 3.000 dólares de indemnización a la víctima.
En Ecuador, seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y tres de cada diez violencia sexual, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec).