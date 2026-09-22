Títulos falsos: abogado denuncia otros casos similares al de Hernán Rivas

Verborrágico y fiel a su estilo, Campos López Moreira utilizó uno de los pasillos del Poder Judicial como locación para realizar el reclamo. “Estamos acá saliendo del juicio de Hernán David Rivas. Uno de los falsificadores de títulos del Paraguay, el principal. Si le agarramos a este, que ya está por ser agarrado, van a caer estos”, comenzó diciendo en la grabación de poco más de dos minutos.

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Fue en ese momento cuando apuntó al abogado Gerardo Benítez Stewart, a quien acusó de supuestamente falsificar su cartón profesional. “Fíjense, este es un tipo al que se le dio un título de licenciatura en derecho. Se llama Gerardo Benítez Stewart. Este grado académico en Paraguay, hasta donde yo sé, no existe”, lanzó.

El caso tiene antecedentes

En octubre de 2023, la Corte Suprema de Justicia ordenó una investigación preliminar sobre la denuncia contra el letrado, quien posee documentos de haber obtenido su título otorgado por la Universidad Interamericana en el año 2011. “Su facultad fue creada en el 2010 y él estudió desde el 2007 hasta el 2009, o sea, antes de que su facultad exista, él ya estudiaba en esa facultad”, denunció Campos López Moreira.

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Sobre él también pesaba una sanción que le imposibilitaba ejercer. Este año, la Corte Suprema de Justicia levantó la suspensión que pesaba sobre la matrícula del profesional, hasta tanto concluya la investigación en el ámbito penal.

Según la denuncia, el proceso en la Fiscalía tampoco avanza desde hace dos años. “Hizo una especie de facultad de ‘Volver al futuro’ o ‘Volver al pasado’, algo así. Como este tipo, el tribunal, el Congreso y miles de instituciones públicas están llenas”, ironizó el denunciante.

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Varios ministros de la Corte involucrados

El profesional del derecho afirmó que Benítez Stewart sigue ejerciendo ilegalmente y responsabilizó a integrantes de la máxima instancia judicial por permitirlo. “Lo grave es que involucra a estos dos que actuaron en contra de otros dos ministros de la Corte, Alberto Martínez Simón y el doctor Santander Dans, quienes prohibieron que este tipo siga utilizando su matrícula. ¿Y qué hicieron otros ministros? Generar inseguridad jurídica. Carolina Llanes y no me acuerdo qué otro ministro dijeron: ‘No, que siga usando hasta que se demuestre’”, recalcó.

Para el denunciante, ante la flagrancia de los hechos y las inconsistencias sobre la fecha de creación de la universidad y el supuesto periodo en que se cursó la carrera, resulta injustificable haberle levantado la sanción. “Tu facultad fue creada en el 2010 y vos le contaste a la Corte que él estudió ahí en el 2009. Entonces, ¿qué ministro tiene razón? El que usa la lógica y el que se guía por la flagrancia”, añadió contra los directivos de la institución educativa.

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Oportunidad para seguir dejando precedentes

Campos López Moreira continuó su discurso instando a los encargados de impartir justicia a seguir la línea de rigurosidad aplicada al caso de Hernán Rivas. “Hoy la Fiscalía hizo un alegato brillante. Repito, la Fiscalía hizo un alegato brillante. Y creo que este tribunal, conformado por personas que merecen nuestra confianza, kuñakarai y karai jueces de primera, esto va a terminar bien”, puntualizó.

A su criterio, a partir del caso Rivas “se abre una grieta que va a abrir la compuerta de una represa de corruptos y el Paraguay se va a limpiar. Estas cosas no pueden ocurrir”, afirmó.

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Finalmente, insistió en que el entramado que permite este tipo de actos fraudulentos no involucra únicamente a figuras mediáticas como Hernán David Rivas. “Involucran a ministros de la Corte Suprema de Justicia, a agentes del Ministerio de Educación, a quienes firmaron ese título y a quienes enviaron a mentir acá, a decir que eran sus compañeros y no se acordaban... se acordaban de su oreja”, detalló.

“No va a haber paz en el Paraguay mientras siga Rivas suelto y otros Rivas protegidos por un sistema. No puede haber paz sin justicia y no va a haber paz hasta que Rivas y toda esta gente estén en la cárcel. ¡Viva la justicia! ¡Vivan los abogados que estudiaron de verdad! ¡Viva el Paraguay!”, concluyó.