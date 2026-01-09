Trump dice que EEUU “empezará ahora a atacar por tierra” a los cárteles narcotraficantes

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, dijo Donald Trump en una entrevista emitida el jueves por la noche en Fox News.

“Es muy, muy triste ver lo que ha pasado en ese país”, añadió.

México ha reforzado la cooperación con Estados Unidos en la frontera y ha extraditado en 2025 decenas de capos narcotraficantes a su vecino del norte, pero su presidenta, Claudia Sheinbaum, ha asegurado en repetidas ocasiones que no desea ver ningún tipo de intervención militar en su país.

Tras el ataque en Venezuela que se saldó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Trump dijo que le ha ofrecido varias veces a Sheinbaum ayuda para combatir a los cárteles, a lo que ella siempre ha contestado negativamente.

Estados Unidos desplegó este verano un importante dispositivo militar en el Caribe y bombardeó embarcaciones procedentes de Venezuela en nombre de la lucha contra el narcotráfico, operaciones cuya legalidad ha sido cuestionada por expertos, ONG y responsables de Naciones Unidas.

A finales de diciembre, el presidente estadounidense afirmó que Estados Unidos había destruido una zona de atraque utilizada por embarcaciones acusadas de participar en el narcotráfico en Venezuela.