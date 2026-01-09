Turistas colombianos piden ayuda tras quedar varados por bloqueos sindicales en Bolivia

El viaje turístico de los colombianos a destinos emblemáticos como el Salar de Uyuni se convirtió en un escenario de incertidumbre, y ahora piden ayuda para regresar a Colombia debido el aumento de bloqueos en el país andino.

En declaraciones a medios colombianos, Maribel Camacho Gallo relató que el grupo salió el 7 de enero por vía terrestre desde el Salar de Uyuni rumbo a la ciudad de La Paz, con el objetivo de tomar su vuelo de regreso, pero que desde la madrugada del jueves quedó detenido por bloqueos en poblaciones del altiplano.

Según explicó, la situación se agravó para los turistas por la ausencia de servicios básicos en varios de los lugares donde permanecieron varados, sin acceso regular a baños ni a medios de pago electrónicos para comprar alimentos.

Camacho Gallo también describió las dificultades para continuar el trayecto debido a la actitud hostil de algunos manifestantes, señaló que en la localidad de Ayo Ayo, la comunidad advirtió al grupo que no permitiría el paso de los buses y que podrían ser atacados si intentaban avanzar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La turista indicó que, como consecuencia de los bloqueos, el grupo perdió la conexión aérea que debía llevarlos de regreso a Colombia, por esto pidieron apoyo a la aerolínea para reprogramar el vuelo sin penalidades, al considerar que se trata de un hecho de fuerza mayor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También manifestó que no han recibido respaldo por parte de la representación diplomática de Colombia en Bolivia. “Los hemos contactado y nos han dicho que no pueden hacer nada frente a los bloqueos”, sostuvo, al reiterar el llamado a encontrar una alternativa que les permita salir del país.

Camacho Gallo indicó que turistas de otros países, como Noruega, también se vieron afectados y buscan salir de Bolivia por la frontera terrestre con Chile.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Bolivia informó que hay un grupo de al menos 50 peruanos que se encuentran varados en un autobús, en la localidad de Viacha, durante el camino de regreso a su país.

Las protestas y bloqueos se originaron por la promulgación de un decreto del Gobierno de Rodrigo Paz que eliminó el subsidio a los combustibles, una medida que forma parte de un paquete de reformas económicas y que ha generado el rechazo de la COB, la central sindical más grande de Bolivia.

El decreto de Paz estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros, lo que supone aumentos de 86 % y del 162 % respecto a los costes subvencionados que estuvieron vigentes por más de 20 años.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó esta jornada se reportan al menos 52 puntos de bloqueo en distintas regiones del país, con una concentración significativa en La Paz, además de cortes en rutas de las regiones de Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Beni.

Mientras tanto las negociaciones entre el Ejecutivo y algunos sectores movilizados continúan en busca de una posición en común para terminar con las protestas.