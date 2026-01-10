Arde refinería en la región de Volgogrado tras ataque de 59 drones contra territorio ruso

Los equipos de bomberos intentan sofocar el fuego provocado por la caída de fragmentos de uno de los aparatos no tripulados en la refinería, explicó en Telegram el gobernador, Andréi Bocharov.

Por motivos de seguridad, los residentes en las zonas adyacentes han sido evacuados, aunque ninguno ha resultado herido, según datos preliminares.

En total, en las últimas horas han sido abatidos 59 drones en diez regiones rusas, además de la anexionada península de Crimea, que fue atacada por cuatro aparatos de ala fija, según el parte de guerra.

La más castigada fue la región de Krasnodar con diez, mientras la capital rusa fue objeto del ataque de tres drones, que fueron derribados por las baterías antiaéreas en la región de Moscú.

La capital del país, cuyos habitantes no volverán al trabajo hasta el 12 de enero, ha sido escenario desde principios de año de una de las más intensas campañas de ataques con drones ucranianos desde el comienzo de la guerra.

Con todo, Ucrania sigue priorizando los ataques contra las refinerías y los depósitos de combustible rusos con el fin de reducir los suministros con destino a la maquinaria de guerra del Kremlin.