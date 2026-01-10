China pospuso la visita de su canciller a Somalia por un ajuste de agenda

“Debido al cambio de agenda y como resultado de las negociaciones amistosas entre los Ministerios de Asuntos Exteriores de China y Somalia, la parte china ha ajustado el itinerario de la visita del miembro del buró político del Comité Central del Partido Comunista y ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi”, señaló la Embajada china en Somalia en un comunicado difundido a última hora del viernes.

Según la nota, “ambas partes están negociando los acuerdos resultantes”, sin precisar una nueva fecha para la visita, que iba a ser la primera de un jefe de la diplomacia china a Somalia desde los años ochenta del siglo XX.

“China siempre ha otorgado importancia a la asociación estratégica con Somalia. Apoya firmemente los justificados esfuerzos de Somalia por salvaguardar su soberanía, unidad e integridad territorial y está dispuesta a colaborar con Somalia para facilitar continuamente la profundización y el desarrollo de la cooperación entre China y Somalia en diversos ámbitos”, añadió la diplomacia del gigante asiático.

Fuentes de Villa Somalia (Presidencia somalí) confirmaron a EFE el aplazamiento de la visita en el último momento, y lamentaron la cancelación: “Pedimos disculpas”, indicaron, sin ofrecer más detalles sobre los motivos concretos del cambio de agenda.

La suspensión se produjo mientras la capital somalí, Mogadiscio, permanecía bajo un fuerte operativo de seguridad desplegado para recibir al canciller chino.

Desde el amanecer, unidades policiales y militares habían establecido controles y bloqueado las principales vías, incluida la carretera que conecta con el Aeropuerto Internacional de Adén Adde.

El aplazamiento llega en un momento delicado para Somalia, cuyo Gobierno busca respaldo internacional tras el reconocimiento, en diciembre pasado, de la región secesionista de Somalilandia como Estado independiente por parte de Israel, una decisión que ha generado un amplio rechazo internacional, especialmente en África, el mundo islámico, China y la Unión Europea (UE).

Wang llegó a Tanzania procedente de Etiopía, donde se reunió este jueves con el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, para abordar la profundización de la cooperación bilateral.

La visita tendrá por objetivo fortalecer las relaciones bilaterales entre Tanzania y China en el marco de la “Asociación Estratégica Integral de Cooperación”, así como reforzar los lazos económicos y la “exploración de nuevas oportunidades de colaboración en áreas de interés mutuo”.

La gira africana, que finalizará este 12 de enero tras visitar Lesoto, mantiene una tradición de 36 años según la cual África es el primer destino en el extranjero del canciller chino al inicio de cada año, en señal del compromiso de Pekín con el continente, con el que mantiene relaciones diplomáticas desde hace siete décadas.

Somalia vive en un contexto de inestabilidad desde el derrocamiento del dictador Mohamed Siad Barre en 1991, lo que dejó al país sin un Estado efectivo y bajo la amenaza de milicias islamistas como el grupo yihadista Al Shabab.