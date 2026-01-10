Congresistas demócratas alertan a Marco Rubio del "desastre" que traería bombardear México

Un total de 75 legisladores enviaron una carta a Rubio, disponible en línea este sábado, para "oponerse con fuerza" a las "amenazas" de Trump de operaciones militares en México, donde destacaron "los renovados esfuerzos" de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en el combate al crimen organizado.

"Bajo la presidenta Claudia Sheinbaum, México ha dramáticamente incrementado su cooperación con Estados Unidos. Cualquier acción militar unilateral violaría la soberanía de México, y mancillaría la nueva era de cooperación que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha comenzado", escribieron.

Los demócratas, liderados por Joaquín Castro, Gregory W. Meeks y Greg Stanton, mandaron el posicionamiento tras la entrevista de Trump a Fox News el jueves, cuando anunció que comenzaría operaciones terrestres contra los carteles, que "están gobernando México", después de la operación militar en Venezuela.

Sheinbaum insistió el viernes en que esto "es parte de la manera de comunicar" del mandatario estadounidense, pero avisó que "buscará hacer contacto directo con el Departamento de Estado y, si es necesario, hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su misiva, los legisladores demócratas advirtieron de "impactos de largo alcance" para los negocios estadounidenses si ocurre el bombardeo, al citar que la inversión extranjera directa de Estados Unidos en México sobrepasó los 14.500 millones de dólares en 2025 y que más de 5 millones de empleos dependen del comercio bilateral.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los miembros de la Cámara de Representantes también consideraron que la acción militar "socavaría" los esfuerzos de "décadas" que Estados Unidos ha hecho en México contra las cadenas de suministro de las drogas, como programas para fortalecer el Estado de derecho y combatir la corrupción.

Y resaltaron que Sheinbaum, quien asumió en octubre de 2024, "ha fortalecido la inteligencia para combatir al crimen organizado, ha reducido significativamente los niveles de homicidio, y ha supervisado el mayor decomiso de fentanilo en la historia de México".

"Cualquier acción unilateral dentro de México sin el consentimiento de México destruiría la confianza, aniquilaría la cooperación con las autoridades mexicanas, y dificultaría más mantener las drogas fuera de las comunidades que representamos", afirmaron.