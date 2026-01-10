Cuatro muertos y varios heridos en multitudinaria procesión de Nazareno Negro en Filipinas

Según la Iglesia de Manila, la procesión -que consiste en seis kilómetros de trayecto- finalizó este sábado casi 31 horas después de haber comenzado, lo que la convierte en la más larga de la historia, con una de las participaciones más altas.

Además, miles de creyentes se sumaron a diferentes actividades desde el 31 de diciembre, lo que ayudó a incrementar el número total de participantes.

El portavoz de esta edición, el padre Robert Arellano, dijo que unas 1.700 personas sufrieron afecciones menores como mareos o esguinces, mientras otros 29 casos "se encuentran bajo estrecha vigilancia", según es citado por la agencia pública de Filipinas PNA.

Como cada año, el Cristo de tez tostada -con el que se identifican millones de personas en Filipinas- fue trasladado desde la explanada del Grandstand Quirino hasta la iglesia de Quiapo en la capital, un periplo difícil de completar debido a la multitud que se abalanza sobre el carruaje que lleva al Nazareno e impide su avance.

Solo durante el viernes, la Policía Nacional de Filipinas estimó que 7,3 millones de devotos se congregaron en varias partes de Manila para ver pasar el vehículo que porta la imagen sagrada, protegida por cristales que los más eufóricos intentan tocar para pedirle milagros de variada índole.

En un comunicado, la institución identificó este sábado a tres de los cuatro fallecidos, entre ellos un fotoperiodista filipino que sufrió un ataque cardíaco.

La Policía desplegó a unos 18.000 agentes, mientras que otros miles de voluntarios y trabajadores asistieron en las áreas de primeros auxilios y logística.

A esto se sumó el grupo de cofrades que protegió la vitrina con el Cristo y que bajaba a quienes se colgaban del crucifijo durante la procesión, transmitida por televisión nacional.

El Nazareno Negro data del siglo XVI, el primero de los más de tres siglos de la colonización española del ahora principal país católico de Asia, y la marcha conmemora la fecha en que la figura fue trasladada desde el barrio de Intramuros a su actual morada en el angosto barrio de Quiapo.

Tallada en México, una leyenda cuenta que un galeón procedente de Acapulco se incendió cerca del archipiélago otorgándole su característica tez oscura, una de las razones por las que los filipinos se identifican tanto con la talla.