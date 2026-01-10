EEUU advierte de "serias consecuencias" a Honduras por "intentos para revertir" elecciones

"Las voces de 3,8 millones de hondureños han hablado y el Consejo Nacional Electoral ha certificado los resultados de la elección. Los intentos para ilegalmente revertir la elección de Honduras tendrán serias consecuencias", publicó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. en X.

Su posicionamiento ocurre tras la iniciativa que el Parlamento de Honduras aprobó el viernes en una sesión extraordinaria, sin la participación de más de 70 diputados de la oposición, de los 128 que lo integran, para hacer un nuevo escrutinio de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Además, la diputada opositora Gladis Aurora López, del Partido Nacional, resultó herida el jueves por la explosión de un artefacto lanzado desde una calle adyacente a la sede del Legislativo.

En este contexto, el Departamento de Estado apuntó que "la violencia política no tiene lugar en el proceso democrático", pues "los hondureños merecen una transición pacífica del poder".

El hecho marca una nueva tensión entre la Administración de Trump y la actual presidenta de Honduras, la izquierdista Xiomara Castro, quien anunció este sábado que retira la suspensión del Tratado de Extradición con Estados Unidos, que había ordenado el 28 de agosto de 2024.

Castro opinó que "resulta una grave contradicción que los Estados Unidos de América indulten a quien fue condenado por tráfico de drogas" en referencia al expresidente Juan Orlando Hernández, militante del Partido Nacional al que Trump indultó en diciembre pasado tras estar preso en EE.UU. por narcotráfico.

Asfura viajará este domingo a Estados Unidos, donde se reunirá con ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según informó a EFE una fuente cercana al hondureño, quien también podría encontrarse con funcionarios de Washignton.

"Ansiamos trabajar con el presidente electo, Tito Asfura, para avanzar en nuestras metas compartidas", concluyó ahora el Departamento de Estado sin referirse a posibles reuniones.