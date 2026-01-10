El papa anima a los jóvenes a combatir la soledad y a construir vínculos auténticos

"Una vida de 'enlaces' sin relación o de 'me gusta' sin afecto nos decepciona, porque estamos hechos para la verdad: cuando falta, sufrimos", dijo León XIV durante una audiencia en el aula Pablo VI con los jóvenes de las diócesis de Roma.

En su intervención, León XIV abordó los sentimientos de aislamiento que muchos jóvenes experimentan.

"Cuando el gris apaga los colores de la vida, uno puede sentirse solo incluso en medio de la multitud", expresó respondiendo a Mateo, un joven que compartió sus inquietudes sobre la confusión y desilusión que viven muchos jóvenes en la actualidad.

El pontífice destacó cómo la soledad revela su "peor rostro" en este contexto: "No se nos escucha porque estamos sumidos en el ruido de las opiniones, no vemos nada porque estamos cegados por imágenes fragmentadas", dijo.

León XIV pidió a los jóvenes que afinen su sensibilidad ante estos "momentos de desesperación" y se acerquen al prójimo, recordando que "cada uno permanece solo si solo se mira a sí mismo".

En respuesta a otra de las preguntas de los jóvenes sobre lo que espera de ellos, el papa les instó a actuar "con alegría y tenacidad".

"No esperen que el mundo los reciba con los brazos abiertos. la publicidad, que debe vender algo para consumir, tiene más audiencia que el testimonio, que quiere construir amistades sinceras", afirmó.

León XIV recordó su participación en la Vigilia del Jubileo de los Jóvenes en Tor Vergata, su primer gran encuentro como papa con los jóvenes, donde más de un millón de personas se reunieron para escuchar su mensaje sobre la amistad como "camino hacia la paz".

Asimismo, citó una frase de su predecesor, el papa Francisco, quien unió los conceptos de "estamos perdidos" y "estamos llenos", explicando que "un corazón lleno de distracciones no encuentra el camino", pero quien busca la verdad ya comienza a liberarse de lo que lo bloquea.

"La insatisfacción es eco de la verdad; no debe asustarles, porque revela el vacío que ocupa la vida, reduciéndola a un instrumento que sirve para algo más", añadió.

Por último, les animó a seguir adelante sabiendo que el verdadero bien "no se puede comprar con dinero ni conquistar con armas", sino que se debe dar.

Antes de su discurso, el papa recordó a las víctimas del incendio en una discoteca de Crans-Montana, en Suiza, que acabó con la vida de 40 jóvenes, entre ellos seis italianos: "La vida es preciosa y no podemos olvidar a quienes sufren", dijo, y pidió oraciones por las familias que sufren.

Asimismo, se dirigió a los miles de jóvenes que no pudieron acceder al Aula Pablo VI y que siguieron la audiencia desde las pantallas gigantes ubicadas en la puerta de la sala y en la plaza de San Pedro, a donde se dirigió antes de su discurso para bendecirles e improvisar unas palabras.

"Me gustaría que todos pudiésemos estar realmente juntos, no solo a través de la pantalla, sino en persona", comentó, reafirmando su llamamiento a construir relaciones auténticas y duraderas, y añadió: "Es mejor encontrarnos en persona que a través de la pantalla".