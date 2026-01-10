Gobierno de Bolivia rescata a 135 turistas extranjeros afectados por bloqueos de caminos

"(Se) está enviando dos vuelos chárter a Uyuni para rescatar a decenas de turistas que se encuentran aislados en esa ciudad por los cortes de ruta", informó el Ministerio de Turismo y Cultura en un comunicado.

Asimismo, dicha cartera de Estado indicó que los vuelos corresponden a la Fuerza Aérea de Bolivia (FAB), que "extraerán" a 135 personas que estaban viajando por tierra y cuyas nacionalizadades no fueron detalladas.

El salar de Uyuni es el desierto de sal más grande del mundo, con más de 10.500 kilómetros cuadrados y uno de los atractivos turísticos más importantes que posee Bolivia, situado en la zona altiplánica del departamento de Potosí (sudoeste).

La ministra de Turismo y Culturas, Cinthia Yáñez, citada en la nota, explicó que la decisión de "extracción aérea de los visitantes extranjeros" se tomó debido al "agravamiento" de los bloqueos de caminos que realizan los sindicatos articulados por la Central Obrera Bolivia (COB).

"El efecto de lo que está ocurriendo sobre la imagen turística del país es enorme. Bolivia ya se considera insegura por la frecuencia con la que atraviesa por conflictos sociales", lamentó.

Yáñez también indicó que los bloqueos ocasionan "importantes pérdidas económicas para los operadores, hoteles, restaurantes y otros proveedores de servicios en Uyuni y otras partes del país".

La Policía Boliviana informó esta jornada que al menos 45 puntos de bloqueo se mantienen en los departamentos de La Paz, Potosí, Oruro Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este), los que impiden el tránsito de vehículos, comercio y turistas entre el oriente y el occidente del país.

La COB y sus sectores afiliados sostienen desde hace 20 días varias protestas con el fin de que el Gobierno de Rodrigo Paz abrogue el decreto 5503 que puso fin a la subvención de los combustibles después de más de 20 años y al que dicen es "inconstitucional".

El decreto, vigente desde el 17 de diciembre, estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros, lo que supone aumentos de 86 % y del 162 % respecto a los costes subvencionados que estuvieron vigentes por más de 20 años.

La norma va acompañada por otras medidas, como el incremento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), y el aumento de bonos para los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

La COB dispuso el bloqueo de caminos desde el miércoles, mismos que se han mantenido después de la ruptura en la víspera de un nuevo intento de diálogo con el Gobierno.