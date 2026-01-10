Paraguay recibe instructores y lote de armas desde EE.UU. para curso a comando élite

Como parte de la dotación para el entrenamiento, llegaron al país sudamericano fusiles de asalto M4, pistolas, explosivos y 12 instructores del 7° Grupo de Fuerzas Especiales de EE. UU. que adiestrarán a 40 miembros del BCFE, quienes ya recibieron un entrenamiento en 2025, dijo Flor.

Esta capacitación se enmarca en el Programa de Respuestas a Crisis y Contingencias para entrenamiento en Operaciones Especiales, que Estados Unidos y Paraguay iniciaron en 2025, según el responsable militar paraguayo.

"El programa va a durar hasta 2029, con periodos de entrenamiento cada seis meses", agregó.

El adiestramiento contempla ejercicios de tiro real, operaciones dentro del agua e instrucción para explosivistas y francotiradores, incluidos ambientes de poca luz.

La aeronave de carga Boeing C-17, en la que llegaron las armas y el personal estadounidense, dejará Paraguay la madrugada del domingo "con destino a otro país", dijo Flor sin más detalles.

Paraguay es uno de los mayores socios de Estados Unidos en la región latinoamericana.

En diciembre pasado, ambas naciones reforzaron sus lazos con la firma del Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), que regula la presencia de militares estadounidenses en la nación suramericana y establece las pautas para una cooperación amplia en materia de seguridad.

Este acuerdo no tiene un plazo de vencimiento, aunque las condiciones del mismo podrían variar con el paso del tiempo, dijeron entonces las partes.

En el ámbito regional, EE.UU. firmó también en 2023 un acuerdo SOFA con Ecuador.