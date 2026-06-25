¿Fumigación o festejo? Fondec anuncia cierre de oficinas y las redes lo vinculan al partido de la Albirroja

El Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec) informó que este viernes 26 de junio sus oficinas permanecerán cerradas debido a trabajos de fumigación en sus instalaciones. Sin embargo, el anuncio no tardó en generar una ola de comentarios en redes sociales, donde varios usuarios ironizaron con que la “fumigación” tendría más relación con un eventual festejo tras el partido que Paraguay disputará esta noche frente a Australia.

El encuentro de la Albirroja está programado para las 23:00 y mantiene expectantes a los aficionados. Esa coincidencia fue suficiente para que numerosos internautas apelaran al humor y convirtieran el comunicado institucional en motivo de memes y bromas.

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El comunicado oficial

En su comunicado, el Fondec explicó que el cierre responde exclusivamente a trabajos de fumigación.

“Informamos a toda la comunidad cultural que el día de mañana viernes 26 de junio nuestras oficinas permanecerán cerradas debido a trabajos de fumigación que se realizarán en las instalaciones de la institución. Esta medida tiene como objetivo garantizar condiciones adecuadas de higiene y seguridad para funcionarios, proyectistas y visitantes. Las actividades serán retomadas con normalidad el día lunes 29 de junio, en nuestro horario habitual de atención, de 07:30 a 15:30 horas”.

La institución no hizo referencia alguna al compromiso deportivo ni a otro motivo distinto al mantenimiento de sus instalaciones.

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Las redes hicieron su propio partido

Pese a la explicación oficial, el ingenio de los usuarios se impuso rápidamente. Entre los comentarios más compartidos aparecieron frases como: “Fumigación post partido”, escribió Cristhian Rudi; “Maravillosa jugada”, comentó Alexa Ojeda; “Ahora le llaman fumigación”, ironizó Fabiola Alfonzo; mientras que Adrián Zena remató: “Esa excusa ya conocemos”.

Las publicaciones reflejan el clima de expectativa que genera la presentación de la selección paraguaya, donde el humor suele ganar protagonismo cada vez que una institución pública realiza anuncios que coinciden con un evento de gran interés nacional.