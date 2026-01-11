Birmania celebra segunda fase de votaciones convocadas por militares y sin oposición real

Los centros de votación comenzaron a recibir electores en un centenar de municipios, incluyendo áreas de la capitalina Rangún, donde medios independientes dan cuenta de la poca concurrencia y del desarrollo pacífico de la jornada, en medio del conflicto armado que vive el país entre el Ejército, guerrillas étnicas y grupos prodemocráticos.

El líder de la junta militar, Min Aung Hlaing, recorrió algunos centros de la capital y aseguró que la convocatoria, la segunda de las tres fechas pautadas para votar, transcurre con normalidad, según es citado por medios oficialistas.

El pasado 28 de diciembre se celebró la primera fase de estos comicios, los primeros convocados por los militares desde la asonada, señalados de fraudulentos por la Organización de Naciones Unidas y buena parte de Occidente, que no reconocen la legitimidad de Min Aung Hlaing, apoyado en cambio por Rusia y China.

Según los resultados parciales publicados hasta el jueves por la comisión electoral, dirigida por personas afines a los golpistas, el oficialista Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP) obtuvo 103 escaños de la Cámara baja en los comicios de diciembre, celebrados en 102 de los 330 municipios del país asiático.

Normalmente, esta cámara cuenta con 330 escaños, pero debido a que no se celebrarán elecciones en 56 municipios -cuyos territorios no son controlados por la junta en medio del conflicto armado-, solo 265 legisladores serán elegidos, buena parte de ellos este domingo y el resto en la tercera ronda, prevista para el 25 de enero.

Los militares ganaron 28 puestos sin tener que competir porque no se presentaron contendientes y tienen asegurados otros 166 escaños debido a un privilegio constitucional que otorga el 25 % de cada cámara al Ejército.

Según cálculos de medios independientes, los golpistas acumulan hasta ahora 300 miembros en el nuevo Parlamento, que estará integrado por 588 legisladores. Con ese panorama, el USDP ya tiene asegurados los 295 escaños necesarios para elegir al nuevo presidente de Birmania.

Otros partidos pequeños, integrados o liderados por personas cercanas al Ejército, han ganado cerca de una decena de escaños, según los resultados parciales que la junta ha ido publicando a cuentagotas en la última semana.

Al menos tres legisladores electos están sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea debido a su papel en la junta militar, acusada de numerosos ataques contra la población civil desde la asonada, que acabó con un gobierno democrático liderado por la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, presa desde entonces.