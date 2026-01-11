Evacuado de Alepo último grupo de combatientes kurdosirios tras acuerdo de alto el fuego

Según anunciaron este domingo fuentes de seguridad sirias, el último grupo de esos combatientes fue transportado en autobuses "sin sus armas" desde los barrios septentrionales de Ashrafieh y Sheikh Maqsoud hacia la ciudad de Tabqa, en el noreste de Siria.

"El grupo de combatientes de FSD que abandonó (este domingo) Sheikh Maqsoud fue el último en abandonar Alepo", dijeron las fuentes, citadas por la televisión oficial siria Al Ejbariya, que no dio a conocer números, si bien mostró imágenes de varios autobuses en una avenida de Alepo escoltados por militares sirios.

El líder de las FSD, Mazloun Abdi, confirmó este domingo el acuerdo que permitió un alto el fuego en Alepo y la evacuación de los combatientes del grupo, en tanto advirtió a Damasco de que la organización no aceptará que se impongan "soluciones unilaterales" sobre la minoría kurda.

"Gracias a la mediación de partes internacionales para detener los ataques y las violaciones contra nuestro pueblo en Alepo, hemos alcanzado un entendimiento que ha conducido a un alto el fuego y a la evacuación segura de mártires, heridos, civiles atrapados y los combatientes de los barrios de Ashrafieh y Sheikh Maqsoud hacia el norte y el este de Siria", dijo Abdi en un mensaje en su cuenta en X.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Instamos a los mediadores a que cumplan con sus compromisos de detener las violaciones y trabajen para el retorno seguro de los desplazados", añadió en alusión a cientos de familias que abandonaron Ashrafieh y Sheikh Maqsoud, de mayoría kurdosiria, ante los ataques y enfrentamientos, desatados el pasado martes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Abdi advirtió al Gobierno de Damasco de que "continuar con el enfoque de combate y el lenguaje bélico para imponer soluciones unilaterales es inaceptable".

"El despliegue de tanques y artillería en los barrios de Alepo, el bombardeo y el desplazamiento de civiles desarmados, y los intentos de asaltar barrios kurdos durante el proceso de negociación socavan las posibilidades de alcanzar acuerdos, crean las condiciones para cambios demográficos peligrosos y exponen a los civiles atrapados en ambos barrios al riesgo de masacres", aseveró.

El proceso de negociación entre las FSD y Damasco, mediado por el enviado de EE.UU. para Siria, Tom Barrack, permitió un alto el fuego el sábado después de que, según las autoridades sirias, los combates provocaran la muerte de al menos 23 civiles y más de 100 heridos.

Barrack destacó en su cuenta en X que se reunió este sábado en Damasco con el presidente sirio, Ahmed al Shara, y otros altos funcionarios del país árabe para "analizar los recientes acontecimientos en Alepo y el camino más amplio a seguir para una transición histórica de Siria".

Tras afirmar que Damasco "ha reafirmado su compromiso con el acuerdo de marzo" pasado con las FSD, para integrarlas en las instituciones sirias, el enviado estadounidense instó a las partes a "ejercer máxima moderación, cesar inmediatamente las hostilidades y reanudar el diálogo".

"La violencia corre el riesgo de socavar los avances logrados desde la caída del régimen de (Bachar al) Asad (hace más de un año) e invita a una injerencia externa que no beneficia a ninguna de las partes", alertó Barrack, en tanto subrayó los "sacrificios" de las FSD en el combate contra la organización terrorista Estado Islámico (EI) en Siria.

Los combates entre el Ejército sirio y las FSD comenzaron el martes, después de que Abdi se reuniera en Damasco con funcionarios del Gobierno en el marco de las negociaciones de integración de las fuerzas de la alianza kurdosiria en las Fuerzas Armadas sirias.