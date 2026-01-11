Sheinbaum pide a EE.UU. acercarse a sus jóvenes para que “no haya tanta drogadicción”

“Ellos (Estados Unidos) también tienen que trabajar para disminuir el consumo, tienen que acercarse a sus jóvenes para que no haya tanta drogadicción. Es un trabajo integral de atención a las causas y también de disminuir la impunidad”, subrayó la mandataria durante su visita al occidental estado de Michoacán y uno de los más peligrosos de México.

Además argumentó que gracias al trabajo en conjunto entre la estrategia de seguridad de su Gobierno y la colaboración de EE.UU., “se ha disminuido a la mitad la cantidad de fentanilo que cruza de México a Estados Unidos”.

En el marco de estas declaraciones, Sheinbaum reiteró que con el vecino norteamericano se colabora, pero remarcó que “hay algo que no se negocia y eso es la soberanía y la independencia de la patria”.

“Que quede claro y así siempre va a actuar su presidenta, de eso no tengan la menor duda, con Estados Unidos nos coordinamos, colaboramos pero nunca nos subordinamos y la independencia no se negocia”, zanjó.

Las reiteradas declaraciones de la gobernante mexicana este fin de semana en cuanto a la defensa de la soberanía del país se dan luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, asegurara que va a “empezar a atacar por tierra” a los carteles mexicanos que, según sostuvo, “están dirigiendo México”.

Trump también acusó a estos grupos delictivos de estar “matando a 250.000 o 300.000 personas” en su país cada año.

Sobre este ataque, 75 congresistas demócratas alertaron al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, del "desastre" que implicaría bombardear México.

Los miembros de la Cámara de Representantes consideraron que la acción militar "socavaría" los esfuerzos de "décadas" que Estados Unidos ha hecho en México contra las cadenas de suministro de las drogas, como programas para fortalecer el Estado de derecho y combatir la corrupción.

También resaltaron que Sheinbaum, quien asumió en octubre de 2024, "ha fortalecido la inteligencia para combatir al crimen organizado, ha reducido significativamente los niveles de homicidio, y ha supervisado el mayor decomiso de fentanilo en la historia de México".

En su gira por Michoacán, uno de los estados que agrupa al menos doce carteles del narcotráfico -entre ellos el poderoso y designado por EE.UU. como terrorista, el Cartel Jalisco Nueva Generación-, Sheinbaum destacó la ejecución del Plan por la Paz y Justicia en la entidad.

“Sabemos de los problemas de inseguridad que se viven en el estado”, resaltó al mencionar que para resolver la inseguridad en Michoacán se debe atender a las causas, principalmente, que “ningún joven se acerque a un grupo delictivo”, los cuales, dijo son una “opción de cárcel o de muerte”.