Arranca la audiencia previa a difusión de la sentencia del editor Jimmy Lai en Hong Kong

Lai, de 78 años y fundador del clausurado diario Apple Daily, cumple ya una condena separada de cinco años y nueve meses por fraude y podría recibir una pena de hasta cadena perpetua, el máximo castigo recogido en la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020 tras las protestas que sacudieron la ciudad el año anterior.

El veredicto de culpabilidad, dictado en diciembre tras 156 días de juicio sin jurado por un panel de tres jueces designados por el Ejecutivo para causas de seguridad nacional, puso fin a un proceso que concitó altos niveles de atención internacional y ha sido criticado por gobiernos de occidente, entre ellos el de Estados Unidos.

La condena definitiva, que será como mínimo de 10 años de cárcel de acuerdo a la citada normativa, no se conocerá hasta que concluyan las audiencias de mitigación, en las que los jueces escucharán las alegaciones de los abogados defensores de Lai.

Hasta el cierre forzoso de Apple Daily en junio de 2021 tras redadas que congelaron sus activos y provocaron detenciones masivas, el diario lideraba las ventas de periódicos en chino y actuaba como tribuna clave contra el autoritarismo continental y en favor de la democratización.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lai recurrió a columnas, discursos y entrevistas para demandar la aplicación efectiva de la Ley Básica —'miniconstitución' desde 1997—, que fija como objetivo final la elección por sufragio universal del Consejo Legislativo, promesa neutralizada sistemáticamente por Pekín.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estigmatizado durante años como traidor en medios oficialistas como China Daily, su arresto en agosto de 2020 ya anticipaba un resultado adverso.

El cargo de sedición le fue imputado en virtud de una norma colonial británica de 1938 que castiga expresiones que generen desafección hacia la autoridad y que no se usaba desde 1967.

El núcleo de la condena recayó, sin embargo, en la Ley de Seguridad Nacional, que penaliza con penas de hasta cadena perpetua las solicitudes a potencias extranjeras de sanciones contra Hong Kong o China continental.

Lai admitió haberlas respaldado antes del 1 de julio de 2020, pero rechazó haber continuado después. El tribunal, en un fallo de 855 páginas, consideró críticas posteriores al régimen como llamamientos encubiertos, una interpretación que expertos jurídicos reprochan por equiparar disenso político a subversión.

Entretanto, seis exdirectivos de Apple Daily esperan sentencia tras declararse culpables en 2022 de colusión y colaborar como testigos de la Fiscalía como circunstancia atenuante.

El Ejecutivo hongkonés, ante las críticas internacionales previas al inicio de la audiencia del lunes, ha rechazado lo que considera intentos de "difamar" al Gobierno y ha aducido la publicidad del proceso y la exhaustividad del veredicto como prueba de solidez institucional.

Organizaciones como Human Rights Watch, por contra, denuncian irregularidades como la supresión del jurado, restricciones en la defensa y dilataciones procesales, que vulneran garantías de la Ley Básica y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporado al ordenamiento, pero relegado en asuntos de seguridad estatal.