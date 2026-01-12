El presidente indonesio visita por primera vez la urbe que se construye como nueva capital

Prabowo llegó hoy a Nusantara, situada en una zona selvática en la isla de Borneo, 1.200 kilómetros al este de Yakarta, en lo que supone una de las escasas señales de su apoyo al proyecto, herencia de su predecesor, Joko Widodo, quien lo impulsó como uno de sus planes estrella.

Se trata de la primera visita a Nusantara desde que el exmilitar Prabowo llegó al poder en octubre de 2024 y después de que su Gobierno haya pasado a cambiar el estatus de la ciudad de "capital nacional" a "capital política en 2028".

El proyecto, anunciado formalmente en agosto de 2019 con un primer plan para concluirlo cinco años después, continúa -sin fecha clara de inauguración- enfrentándose a retrasos y problemas de financiación, con un presupuesto aproximado de 30.000 millones de dólares.

La construcción de Nusantara fue el proyecto de Widodo para paliar los problemas de la superpoblada Yakarta, en la isla de Java, que superó el pasado año a Tokio como la ciudad más poblada del mundo con unos 42 millones en su área metropolitana, seguida de Daca (37 millones) y Tokio (33 millones).

Yakarta sufre importantes problemas de contaminación y gestión de residuos, además de hundirse a gran velocidad y padecer de frecuentes inundaciones y récord de atascos en sus vías.

Según datos oficiales, Nusantara cuenta con alrededor de 155.000 habitantes -del total de 2 millones que las autoridades quieren trasladar para 2045, cuando esperan que esté del todo terminada-, entre críticas de activistas medioambientales por la deforestación en territorios vírgenes.

Entre los proyectos ya construidos están el Palacio Presidencial y complejos para instalaciones gubernamentales, con falta de infraestructura clave y de servicios.