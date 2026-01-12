El rey de España recibe al primer ministro griego después de su reunión con Sánchez

Durante la reunión entre Sánchez y Mitsotakis, celebrada en el Palacio de la Moncloa, los dos jefes de Gobierno han abordado la situación geopolítica actual, además de las relaciones bilaterales y los intereses comunes de ambos países ante diversas cuestiones de la agenda europea.

Tras la reunión con Sánchez, en la que han tratado sobre asuntos como Ucrania y Venezuela o las aspiraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia, ambos mandatarios han comparecido en una rueda de prensa.

Sobre Groenlandia, el jefe del Ejecutivo español recordó que Madrid firmó la pasada semana una declaración junto a otros países europeos sobre este asunto y se mostró convencido de que se puede garantizar la seguridad en el Ártico.

A su juicio, lo fundamental es ser conscientes de que la seguridad colectiva no es contradictoria con la seguridad de un país como Estados Unidos.

Por su parte, Mitsotakis apuntó que el futuro de Groenlandia le corresponde decidirlo a este territorio y a Dinamarca y que la Unión Europea debe estar en primera línea en la defensa del territorio de todos sus estados.

Pero se mostró convencido de que se pueden encontrar soluciones sobre los asuntos de seguridad en el Ártico en beneficio mutuo para ambas partes del Atlántico y, ante ello, apeló a una Unión Europea unida.

Respecto a la relación bilateral entre España y Grecia, los dos jefes de Gobierno destacaron el buen momento que atraviesan y la importancia de la colaboración conjunta ante intereses comunes de la agenda europea.

Así, se refirieron en concreto a la negociación del próximo marco presupuestario de la UE, con especial relevancia para los dos países sobre lo que se decida destinar a la Política Agrícola Común o el cumplimiento del pacto migratorio

Sánchez, que destacó asimismo la importancia del acuerdo final al que la UE ha llegado con Mercosur, coincidió con su homólogo griego en la necesidad de mantener el apoyo a Ucrania y buscar la paz definitiva en Oriente Medio.