Francia inicia la campaña de reclutamiento para el servicio militar voluntario de 10 meses

"Ya hemos recibido solicitudes", aseguró la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, al señalar al diario regional L'Union que su objetivo es reclutar en "todos los territorios" franceses, por lo que la campaña de comunicación se desarrollará principalmente en la prensa de las regiones.

Este servicio militar voluntario está abierto a todos los ciudadanos franceses, hombres y mujeres, de entre 18 y 25 años.

En concreto, el Ministerio de las Fuerzas Armadas precisa en su página web que busca un reclutamiento compuesto en un 80 % por jóvenes de 18 a 19 años y en un 20 %, de 20 a 25 años.

Está previsto que este programa de servicio voluntario se amplíe gradualmente: en su primer año, debería involucrar a 3.000 jóvenes, con un objetivo de 10.000 al año para 2030 y 42.500 para 2035.

La remuneración será de 800 euros brutos al mes, con la comida y el alojamiento gratuitos durante el servicio.

El procedimiento para el voluntariado se puede iniciar por varias vías. Así, el obligatorio "Día de Defensa y Ciudadanía" pasará a llamarse "Día de Movilización" y al final de la jornada se entregará a los jóvenes un cuestionario para preguntarles si estarían interesados ​​en el servicio militar voluntario. "Se contactará a todos los que respondan afirmativamente", explicó la ministra.

Quienes ya hayan completado este "Día del Ciudadano" también pueden postularse en línea en las plataformas oficiales de reclutamiento de la Fuerza Aérea, la Armada o el Ejército.

También pueden acudir al Centro de Información y Reclutamiento de las Fuerzas Armadas (CIRFA) de su departamento, donde recibirán asistencia con el proceso.

Y, por último, el Ministerio de las Fuerzas Armadas ha puesto a su disposición un número de teléfono específico para el reclutamiento.

Una vez que hayan manifestado su interés, los candidatos recibirán un cuestionario más completo para establecer su perfil, desde sus habilidades o intereses hasta sus conocimientos de ciberseguridad, electricidad o idiomas, explicó Vautrin.

Después, los servicios de reclutamiento de las fuerzas armadas analizarán sus solicitudes y los invitarán a una entrevista para evaluar su motivación, sin olvidar sus capacidades físicas.

"Obviamente, realizaremos una prueba de aptitud física y nuestros servicios de inteligencia verificarán sus identidades", señaló la ministra.

Los solicitantes seleccionados recibirán las notificaciones en mayo para alinear el calendario con el de Parcoursup, el acceso a la universidad. De manera que si son seleccionados para el servicio militar voluntario y deciden hacerlo, no pierdan su plaza universitaria, que se aplazaría al curso siguiente, según Vautrin.

De esa manera, el servicio militar voluntario se considerará un año sabático.

Los jóvenes seleccionados se integrarán el próximo verano. El primer mes se dedicará a entrenamientos de puntería, marcha, orientación o topografía, es decir a los fundamentos del entrenamiento militar. Mientras que los nueve meses siguientes serán de servicio activo en Francia.

En ningún caso podrán ser desplegados en zonas de conflicto ni en operaciones en el extranjero.