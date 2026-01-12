Jameneí felicita por las "enormes" protestas progubernamentales que son advertencia a EEUU

"Estas grandes concentraciones, rebosantes de determinación, han frustrado el complot de enemigos extranjeros, que iba a ser llevado a cabo por mercenarios nacionales", dijo Jameneí en un mensaje a la nación difundido por los medios oficiales y redes sociales, aunque en Irán permanece cortado internet y telecomunicaciones desde el jueves de la pasada semana.

Miles de personas tomaron parte este lunes en una serie de manifestaciones progubernamentales en varios puntos de Irán, en medio del movimiento popular que se desarrolla desde hace dos semanas contra las autoridades de la república islámica, donde han sido asesinadas centenares de personas -e incluso miles según algunas asociaciones opositoras-.

El líder supremo aseguró este lunes que "Irán se expuso, con su determinación y su identidad, a los enemigos. Esto fue una advertencia a los políticos estadounidenses para que dejaran de engañar y no confiaran en mercenarios traidores".

Las protestas, según las imágenes difundidas en medios oficiales y del Gobierno, fueron masivas en varios puntos del país, sobre todo en Teherán, donde un gran número de personas salió a la calle para marchar con banderas iraníes.

El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, uno de los altos cargos que tomaron parte en el acto capitalino, prometió en un discurso en la marcha que responderán a cualquier potencial ataque orquestado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

A finales del mes pasado estallaron en Teherán protestas por la inflación y el desplome de la moneda local, que posteriormente se extendieron a otras partes del país y que dejan ya al menos 538 muertos, según datos de la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), con base en Estados Unidos.

Sin embargo, otras estimaciones ascienden a hasta 3.000 fallecidos, tal y como reveló este mismo lunes Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI), un grupo de oposición al régimen iraní que basa sus cálculos en fuentes locales, hospitales o familiares de las víctimas.