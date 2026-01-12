Rusia vuelve a atacar Odesa y deja sin luz a varias localidades de la región

Kiev, 12 ene (EFE).- Rusia atacó anoche con drones zonas residenciales e infraestructuras energéticas de la región de Odesa, en el sur de Ucrania, y dejó sin luz a varias localidades y a una zona de la capital homónima de la región, según informó en su cuenta de Telegram el gobernador de la región, Oleg Kiper.