Rusia vuelve a atacar Odesa y deja sin luz a varias localidades de la región

Dos personas resultaron heridas y al menos cinco casas y un edificio administrativo sufrieron daños, según Kiper.
El gobernador de la región dijo también que el suministro de calefacción y de agua corriente se ha restablecido después de que se viera interrumpido por el ataque.
La región de Odesa es atacada prácticamente a diario por Rusia. Sus infraestructuras portuarias y energéticas han sido uno de los objetivos prioritarios de los ataques aéreos rusos de larga distancia en las últimas semanas.