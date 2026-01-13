El BID compromete un "paquete" financiero por 4.500 millones de dólares para Bolivia

Goldfajn hizo el anuncio en una comparecencia junto al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en el Palacio Quemado, la antigua sede del Gobierno en La Paz, a donde el presidente del BID llegó esta jornada en una "misión oficial", la primera "en 15 años", según destacó el funcionario.

"Estamos construyendo un paquete de hasta 4.500 millones (de dólares) para el periodo 2026-2028, es casi seis veces más que el periodo anterior. Nosotros combinamos préstamos, pero mucha inversión, inversión privada, movilización y traer el mundo junto con nosotros a Bolivia", sostuvo.

El presidente del organismo destacó que su mensaje es "claro: el BID está aquí para mostrar la confianza en este momento de transición" en Bolivia y que su presencia en el país "es una señal clara de esta confianza" que se reflejará en el paquete anunciado.

"El BID está aquí para ser el puente de ayuda para que Bolivia vaya al mundo y que el mundo llegue a Bolivia", mencionó.

Esto, según Goldfajn, se logrará a través de "un programa que genere confianza, atraiga inversión y mejore la vida de los bolivianos" y un plan "que combine responsabilidad, estabilidad con crecimiento, empleo formal y esperanza en un futuro mejor".

El titular del BID indicó que se buscará un trabajo conjunto con las autoridades bolivianas para apoyar proyectos sociales, como uno vinculado a la renta Dignidad que reciben los adultos mayores, y económicos en áreas como la transición energética, o el turismo.

Goldfajn anunció que para acompañar la estabilización económica con crecimiento, el BID lanzará la plataforma 'Bolivia Crece', que estará "alineada con las prioridades del Plan de Desarrollo Económico y Social y las prioridades de los bolivianos", con planes adaptados a la realidad del país y enfocado en "resultados de ejecución".

También indicó que el organismo apoyará "reformas que mejoren el clima de inversión" y que, además, se tendrán recursos "no reembolsables" para la contratación de personal que respalde la ejecución de los proyectos.

Además, resaltó que el BID Invest, el "brazo privado del BID", está "dispuesto a invertir mucho más de lo que invertía en los últimos años" en Bolivia "porque tiene ahora confianza en el futuro".

"Estamos acá y no se trata solamente de cuánto prestamos, o de cuánto traemos, se trata de acompañar a Bolivia en un momento histórico", agregó.

Por su parte, el presidente Paz, que lleva nueve semanas de Gobierno, destacó la presencia de "una institución tan importante a nivel mundial" que, además, está expresando su confianza en el país.

Paz señaló que el paquete financiero anunciado se destinará a "obras", "empleo, salud, educación, carreteras, infraestructuras, agua potable" y de riego, para la producción y para sectores como los comerciantes, artesanos, campesinos y emprendedores, entre otros.

Rodrigo Paz ya se reunió con Goldfajn en un viaje a EE.UU. en octubre pasado, tras ganar la segunda vuelta presidencial.

La llegada del centrista Paz a la Presidencia abrió un nuevo ciclo político y económico en Bolivia después de 20 años de la izquierda en el poder.

La primera medida fuerte del nuevo Gobierno fue retirar en diciembre la subvención de los combustibles que rigió por más de dos décadas y que, según las autoridades, ya era insostenible porque suponía un fuerte gasto y dio lugar a actos de corrupción.