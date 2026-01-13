Grupos palestinos comienzan en El Cairo diálogo sobre la segunda fase de la tregua en Gaza

Según una fuente palestina, las facciones presentes en la reunión de esta jornada son Hamás, la Yihad Islámica, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Movimiento de Reforma Democrática dentro de Fatah, el Frente Popular para la Liberación de Palestina - Comando General, la Iniciativa Nacional Palestina y los Comités de Resistencia Popular.

De acuerdo con este informante, que solicitó el anonimato por cuestión de seguridad, representantes de estas organizaciones están trabajando para finalizar la formación del comité tecnocrático que administrará la Franja de Gaza durante la fase de transición.

Asimismo, afirmó que el anuncio de los miembros del comité, que estará compuesto por 15 tecnócratas de Gaza sin afiliación directa a ninguna de las facciones, "se hará en los próximos días".

Sobre los posibles componentes del comité, la fuente declaró que "Egipto presentó decenas de propuestas de nombres para la pertenencia al comité", si bien remarcó la presión que Estados Unidos e Israel ejercieron para aceptar o vetar algunas candidaturas.

"Las partes estadounidense e israelí aprobaron algunos nombres y rechazaron el resto, especialmente los propuestos por la Autoridad Palestina y las facciones", dijo la fuente, quien reiteró el rechazo de Israel por candidatos vinculados actualmente a la Autoridad Palestina.

Ante esta situación, la fuente añadió que Egipto se comprometió a informar a las facciones palestinas sobre los nombres acordados por las partes estadounidense e israelí, así como sobre el mandato del comité.

Según la agenda prevista, se espera que todas las delegaciones de las facciones palestinas que se encuentran reunidas en El Cairo se reúnan mañana miércoles con funcionarios egipcios para avanzar en ese punto.

La creación de ese comité está estipulada en el plan de paz para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en virtud del cual Israel y Hamás acordaron el alto el fuego, que entró en vigor en octubre pasado y el cual se encuentra aún en su primera fase, a falta de que se entregue el cuerpo del último rehén capturado por el grupo palestino.