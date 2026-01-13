Kallas y Pistorius reiteran apoyo a sociedad civil iraní y condenan represión del régimen

"La valentía del pueblo iraní es conmovedora. El régimen tiene un historial de represión brutal de las protestas, y nadie sabe qué nos depararán los próximos días. La respuesta brutal de las fuerzas de seguridad es inaceptable y expone a un régimen que teme a su propio pueblo", dijo Kallas en una comparecencia conjunta en Berlín con Pistorius

"La UE ya ha impuesto sanciones drásticas a Irán: a los responsables de abusos contra los derechos humanos, la proliferación nuclear y el apoyo de Teherán a la guerra de Rusia (en Ucrania). Y estamos debatiendo la posibilidad de imponer sanciones adicionales", agregó.

Posteriormente, en la ronda de preguntas, Kallas dijo que se debía seguir apoyando a la sociedad civil y que el camino que tome Irán es algo que deben decidir los iraníes.

"Los iraníes no quieren un cambio de régimen desde fuera", la secundó Pistorius.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy