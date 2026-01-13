Los aeropuertos del Grupo Aena baten récord en 2025 con 384,8 millones de pasajeros

Así se desprende de los datos difundidos este martes por el gestor aeroportuario, que en un comunicado detalla que su red de aeropuertos gestionó además 3,28 millones de operaciones el año pasado, un 2,4 % más, y movió 1,53 millones de toneladas de carga, un 7,9 % más.

En España, las infraestructuras de Aena contabilizaron 321,6 millones de pasajeros, lo que supone un avance interanual del 3,9 %. El volumen de vuelos alcanzó los 2,7 millones, con un alza del 4,1 %, mientras que el transporte de mercancías sumó 1,37 millones de toneladas, un 7,2 % más.

Por aeropuertos, el madrileño Adolfo Suárez Madrid-Barajas lideró el tráfico con 68,18 millones de usuarios en el conjunto del ejercicio, un 3 % más que un año antes.

Le siguieron Barcelona-El Prat, con 57,48 millones (4,4 %), Palma de Mallorca, con 33,81 millones (1,5 %), y Málaga-Costa del Sol, que registró 26,76 millones (7,4 %).

Durante el año se alcanzaron récords de pasajeros en el conjunto de la red y en 23 aeropuertos en concreto, entre ellos Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Sevilla e Ibiza.

En operaciones, 2025 fue igualmente el ejercicio con mayor actividad histórica en la red española, así como en 19 infraestructuras.

El tráfico de mercancías también marcó máximos. Madrid-Barajas concentró 840.331 toneladas, un 9,6 % más, su mayor cifra histórica, mientras que Barcelona-El Prat alcanzó 200.741 toneladas (+10,5 %).

En diciembre, los aeropuertos del grupo sumaron 27,93 millones de pasajeros, un 3,7 % más que en el mismo mes de 2024, con 240.756 movimientos y 137.236 toneladas de carga.

Aena ultima ya el diseño de los planes de inversión previstos para los próximos años en los aeropuertos españoles, con el objetivo de asegurar la capacidad operativa ante el crecimiento sostenido del tráfico y los proyectos de ampliación y remodelación previstos.

Fuera de España, los 17 aeropuertos de Aena en Brasil registraron 45,69 millones de pasajeros en 2025, un 5,3 % más, pese a un descenso del 6,7 % en el numero de operaciones, y un aumento del 20,9 % en mercancías. El Aeropuerto de Londres-Luton, por su parte, contabilizó 17,56 millones de viajeros, un 4,9 % más que en 2024.