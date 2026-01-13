Los precios de fármacos antiobesidad caen hasta 80 % en China ante epidemia de sobrepeso

Según informa este martes el diario hongkonés South China Morning Post, la guerra de precios comenzó a finales de diciembre después de que la farmacéutica danesa Novo Nordisk recortase a la mitad los precios de su inyectable Wegovy -lanzado por el equivalente a hasta 272 dólares- en algunas provincias del país.

Tras ello, su principal rival, el Mounjaro de la estadounidense Eli Lilly, ofrece ya suministros mensuales por unos 72 dólares en la plataforma de comercio electrónico JD.com, lo que supone un descuento de en torno a un 80 % con respecto a su precio inicial.

"Las multinacionales han recortado precios más rápido y de manera más agresiva de lo que esperábamos para competir en este mercado. Los rivales locales deberían hacer lo mismo", apuntó Zhang Jialin, analista especializado en el sector sanitario chino para el banco japonés Nomura.

La coyuntura podría favorecer a las firmas chinas a partir del próximo mes de marzo, cuando expira la patente de la semaglutida de Novo Nordisk en el país asiático, lo que abriría la puerta a nuevos genéricos locales, explica el citado rotativo.

Más de 60 fármacos GLP-1 -la clase a la que pertenecen Wegovy y Mounjaro, basado este último en tirzepatida- se encuentran en las últimas fases de las pruebas clínicas en China.

No obstante, los analistas creen que las firmas locales deberán tirar aún más los precios al no contar con el respaldo de marcas potentes a nivel global: por ejemplo, Innovent Biologics logró convertir en junio a su mazdutida en el primero de estos fármacos de desarrollo nacional en lograr luz verde, pero rebajó su coste un 40 % a principios de este mes.

Según un estudio publicado en The Lancet el año pasado, más de 400 millones de adultos cumplían con las condiciones para ser considerados con sobrepeso u obesos en el gigante asiático, y la cifra podría alcanzar los mencionados 630 millones a mediados de siglo, con los costes para tratamientos sumando nada menos que 60.000 millones de dólares.