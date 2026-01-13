Planta de melamina en Trinidad y Tobago suspenderá sus operaciones por dos años

En un comunicado de prensa difundido el lunes, Proman indicó que la decisión prosiguió por una revisión detallada de las dinámicas del mercado internacional y su intención de proteger la sustentabilidad y eficiencia de sus operaciones a largo plazo en el país caribeño.

De acuerdo con la compañía, unos 89 empleados se verán afectados por el cierre temporal, aunque la mayoría serán trasladados a otras plantas, proyectos y operaciones de la empresa.

Por su parte, el director ejecutivo de Proman en Trinidad y Tobago, Anand Ragbir, resaltó el rol perdurable de la compañía en el sector energético local y su compromiso constante con el país.

"Nosotros no tomamos las decisiones con ligereza. Proman ha sido un gran contribuyente con el sector energético en Trinidad y Tobago por los pasados 35 años y continuaremos invirtiendo en nuestras operaciones, nuestra gente y nuestras comunidades locales", destacó.

Aseguró además que la decisión de cesar las operaciones de manera temporal no afectará la producción de otras plantas en Trinidad.

La decisión empresarial se da un año después de que la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos impuso un excesivo impuesto de 154,28 en importaciones de melamina desde Trinidad y Tobago y otros países.

Con ese arbitrio, impuesto en enero de 2025, combinado con los persistentes precios globales, han provocado que la producción de melamina sea económicamente "imposible".

Proman, no obstante, enfatizó que su pausa se da por estos retos y no porque cesará operaciones permanentemente, por lo que continuará vigilando el mercado y así resumir operaciones en el futuro.