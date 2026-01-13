Portugal convoca al embajador iraní para condenar la represión violenta de las protestas

En un mensaje publicado este martes en X, en portugués e inglés, el ministerio explicó que también ha hecho un llamamiento al diplomático iraní para que se respeten los derechos de los ciudadanos de la República Islámica.

"Aparte de esto, Portugal está preparado para reforzar las sanciones contra Irán", indicó.

El domingo, decenas de iraníes se manifestaron frente a su embajada en Lisboa para apoyar las protestas en su país y rechazar la represión.

Los manifestantes leyeron un comunicado para pedir a Portugal que convocara al embajador y exigiera una rendición de cuentas "por los delitos contra civiles iraníes".

También instaron a que el Gobierno portugués trabaje con la comunidad internacional para que se adopten medidas, como sanciones, prohibiciones de viaje y la congelación de activos de los autores de crímenes contra la población en Irán, y, en caso de no haber respuesta, que expulse a los representantes diplomáticos iraníes en suelo luso.

Otros países, como España y Finlandia, convocaron también a los embajadores iraníes este martes para protestar contra la represión de las protestas.

La comunidad internacional está endureciendo su postura sobre Irán después de centenares de muertes, según varias ONG, por la represión de las autoridades contra las protestas, que comenzaron el 28 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán por la alta inflación y la caída del precio de la moneda nacional (rial), y que después se han extendido al resto del país.

Según la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, al menos 544 personas han fallecido durante este levantamiento ciudadano, mientras que la Organización Iraní de Derechos Humanos ha computado 648 manifestantes muertos, incluidos nueve menores.