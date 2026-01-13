Presidente de Perú dice que se unirá al paro de transportistas contra auge de criminalidad

El mandatario se reunió este lunes con varios portavoces de gremios de transporte urbano, quienes le plantearon demandas para luchar contra la delincuencia, como la creación de una unidad de élite conformada por miembros de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del Poder Judicial.

"Ellos tienen la última palabra, yo respetaré su decisión (realizar el paro). Si ellos continúan, yo voy a estar con ellos. Si ellos deciden tomar otra medida, igual estaremos haciendo algo como siempre lo venimos haciendo mañana, tarde, noche o madrugada", dijo Jerí a medios locales al añadir que varios representantes de gremios de transporte le han invitado a unirse.

Reiteró que estos tienen la autonomía de decidir si realizar o no el paro, convocado durante 24 horas este miércoles en Lima y la vecina provincia de Callao, y si acatan esta medida "estará bien porque me voy a sumar a ellos", señaló.

"Yo también he usado transporte público y lo sigo usando cada vez que puedo, cuando no me ven, evidentemente. Pero lo cierto es que hay una tarea común que es avanzar, controlar, mitigar, reducir y desaparecer la delincuencia", agregó Jerí.

El presidente dio estas declaraciones a medios tras la reunión con los representantes de gremios transportistas, donde reconoció que han cometido algunos errores desde que asumió la Presidencia en octubre de 2025.

"Hemos fallado en algunas cosas (...) en el cambio de los mandos policiales, esos desgraciados (criminales), una vez más, han aprovechado la distracción y no podemos distraernos ni un solo día", apuntó.

Diversos gremios de transporte urbano de Lima convocaron a un nuevo paro general para este miércoles para protestar contra el Gobierno por el incremento de las extorsiones y asesinatos del crimen organizado a sus trabajadores.

A través de un comunicado conjunto difundido este lunes, varios gremios expusieron que vuelven a convocar una huelga puesto que la delincuencia organizada les exige cupos (pagos) para transitar por diferentes zonas de la ciudad, bajo amenazas de atacar a los autobuses e incluso a sus trabajadores.

Argumentan que las "malas decisiones políticas" tomadas por el Gobierno no están dando resultados positivos

El portavoz del gremio Transportes Unidos, Martín Ojeda, expuso este domingo a la emisora RPP que entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, 73 trabajadores de transporte público han muerto en ataques de bandas dedicadas a la extorsión y en lo que va de 2026, han fallecido otras tres personas del sector.