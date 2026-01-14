Canciller de Ecuador se reunió con ministra de EAU y destacan "avances en cooperación"

Quito, 14 ene (EFE).- La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, se reunió este miércoles en Quito con la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Reem Ebrahim Al Hashimy, en un encuentro en el que destacaron los avances en materia de cooperación entre ambas naciones y valoraron nuevas oportunidades.