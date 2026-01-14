Costa y Von der Leyen viajarán a la India a finales de enero para una cumbre bilateral

Ambos mandatarios se reunirán el 27 de enero con el primer ministro indio, Narendra Modi, en Nueva Delhi para un encuentro que también busca fortalecer la colaboración en áreas políticas clave como el comercio, la seguridad, la defensa, la transición limpia o la cooperación interpersonal, según explicó el Consejo Europeo en un comunicado.

"India es un socio crucial para la UE. Juntos, compartimos la capacidad y la responsabilidad de proteger el orden internacional basado en normas. Esta reunión será una oportunidad clave para fortalecer nuestra alianza e impulsar el progreso de nuestra cooperación", dijo Costa en la nota.

Costa y Von der Leyen también participarán como "invitados de honor" en las celebraciones de 77º desfile del Día de la República de la India, previstas para el 26 de enero, y se convertirán en los primeros líderes de la Unión Europea (UE) que acudan de esta forma a estos actos previstos.

En octubre de 2025, el Consejo de la UE, donde están representados los Gobiernos de los Estados miembros, aprobó una nueva agenda estratégica UE-India y su objetivo de profundizar los vínculos entre ambas partes, centrada en "prosperidad, sostenibilidad, tecnología e innovación, seguridad y defensa, y conectividad y cuestiones globales".

Este lunes, Alemania ofreció a la India una alianza militar profunda que incluye maniobras conjuntas y transferencia de tecnología de defensa, con el objetivo de reducir la dependencia histórica de Nueva Delhi del armamento ruso en plena guerra de Ucrania.

Durante su visita a Nueva Delhi, el canciller alemán, Friedrich Merz, anticipó además la visita a la India de Von der Leyen para, según dijo, avanzar hacia la firma de un acuerdo de libre comercio entre ambas partes.

La visita de los mandatarios europeos se enmarca en un contexto de mayor atención europea hacia Asia en busca de nuevos socios estratégicos, y coincide con los viajes de otros líderes al continente esta semana, como el del primer ministro canadiense, Mark Carney, a China, o el de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a Japón y Corea del Sur.