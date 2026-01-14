'El señor de las moscas' o un documental sobre Judas Priest, en la Berlinale

La Berlinale anunció este miércoles los títulos que compondrán las secciones Special y Panorama de su 76 edición.

Y en Berlinale Special, una amplia sección de proyecciones especiales, ha incluido 'Lord of the Flies' ('El señor de las moscas'), una nueva adaptación del libro de referencia de Golding, dirigida por Marc Munden y protagonizada por Winston Sawyers, Lox Pratt y David McKenna.

También destaca el documental 'The Ballad of Judas Priest', que sigue a la veterana banda británica de heavy metal, una cinta dirigida por Sam Dunn y Tom Morelo.

'The Weight' es el título que une a Hawke y Crowe en una historia que se desarrolla en los años 30 en Oregon en un ambiente de contrabando de oro y de explotación.

Mientras que Turturro es el protagonista de 'The Only Living Pickpocket in New York', la historia de Harry, un carterista veterano que lucha por sobrevivir en una Nueva York transformada. Le acompañan Steve Buscemi y Giancarlo Esposito.

Isabelle Huppert encabeza en reparto de 'The Blood Countess', mientras que Sam Rockwell y Juno Temple protagonizan el nuevo trabajo del inclasificable Gore Verbinski, 'Good Luck, Hav Fun, Don't Die'.

Dentro de Berlinale Special también se proyectará el nuevo capítulo de Mark Cousin en su monumental historia del cine, esta vez centrado en el documenal; 'Tutu', que sigue la historia del arzobispo sudafricano Desmond Tutu, o 'The Testament of Ann Lee' ('El testamento de Ann Lee'), una película con Amanda Seyfried que ya se presentó en la Mostra de Venecia.