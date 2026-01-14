FundéuRAE: Groenlandia, claves de redacción

1. La “isla de Groenlandia”, grafía y gentilicioEl nombre en español de este territorio es “Groenlandia” (con dos enes), no “Groelandia”, y su gentilicio es “groenlandés”. La capital de esta región es la ciudad de Nuuk.

Cabe recordar que, de acuerdo con la “Ortografía de la lengua española”, el sustantivo genérico “isla” se escribe con minúscula cuando se refiere a un accidente geográfico y no forma parte del nombre oficial de un país, nación, etc., como es el caso: “isla de Groenlandia”.

2. El “Reino de Dinamarca”, con mayúscula inicialLa palabra “reino” va con mayúsculas solo si forma parte del nombre completo oficial del país: “el Reino de Dinamarca”, pero “el reino danés”. Además, se recomienda no prescindir del artículo “el”.

Su capital es “Copenhague”, no “Copenhage”, topónimo que en español se lee sin pronunciar la “h” y con el sonido de la “g” de “gato”.

3. El “océano Glacial Ártico”, y no “Glaciar”Groenlandia se encuentra entre el océano Atlántico y el océano Glacial Ártico. Aunque a veces se confunde con la voz “glaciar”, el adjetivo que forma parte de la denominación de este océano es “glacial”. A veces se abrevia, y es válido, como “océano Ártico”.

Por otro lado, en las denominaciones mencionadas el término “océano” se escribe con minúscula.

Se recuerda también que la denominación “círculo polar ártico” se escribe con minúsculas.

4. “Autogobierno”, sin espacio ni guionEl elemento compositivo “auto-” se escribe unido a la palabra de la que forma parte, como sucede con “autogobierno”: “El estatus político de Groenlandia está regulado por una ley de autogobierno de 2009”.

5. Cargos y departamentos, minúsculas y mayúsculasLos cargos se escriben con minúscula inicial, pero van en mayúscula las denominaciones de los distintos departamentos, como puede verse en el siguiente ejemplo: “El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca ha confirmado la reunión con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y que el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, ejercerá de anfitrión”.

6. “Acuerdo de defensa”, mayúsculas y minúsculasLa expresión “acuerdo de defensa” se escribe en principio con minúsculas, salvo si constituye el título de un acuerdo oficial (o forma parte de él), caso en el que las mayúsculas son adecuadas.

7. “Base Espacial de Pituffik”, mayúsculasComo nombre oficial del enclave militar estadounidense en la isla, la denominación “Base Espacial de Pituffik” se escribe con mayúscula en sus componentes significativos, pero, cuando se alude a él de una forma descriptiva, no son necesarias: “base aérea”, “base de Pituffik”, “base estadounidense”...

8. “Compraventa”, en una sola palabraLos dos componentes que forman la voz “compraventa” se escriben juntos, sin espacio ni guion: “Reiteró la posición europea de que Groenlandia no puede considerarse objeto de compraventa internacional”.

9. “Referéndum” y “referendo”, formas válidasPara referirse a lo que el diccionario académico define como ‘procedimiento por el que se someten al voto popular decisiones políticas de especial trascendencia’, son adecuados los términos “referendo” y “referéndum”, aunque este último tiene más uso. Por tanto, en “La operación solo se podría realizar cuando fuese un Estado independiente, para lo que sería necesario primero un referendo”, también podría haberse escrito “referéndum”.

10. La expresión “tierras raras”, sin resaltesComo denominación común, “tierras raras” se escribe en minúsculas y sin necesidad de comillas ni cursiva: “Bajo el hielo de la mayor isla del mundo hay oro, tierras raras, gas y petróleo por valor de miles de millones”.

11. “Alianza Atlántica”, con mayúsculasEl nombre oficial en español de este organismo es “Organización del Tratado del Atlántico Norte”. Es frecuente el uso de la sigla “OTAN” y de la denominación alternativa “Alianza Atlántica”, también con mayúsculas iniciales: “El secretario general de la Alianza Atlántica apunta que la isla es una parte vital de la organización”.

