Israel mata a 6 palestinos en el sur de Gaza tras supuesto intercambio de disparos

"Tras el incidente de ayer (martes), en el que se identificaron seis terroristas armados en la zona oeste de Rafah, y tras los registros realizados en la zona, se confirma que las tropas de las FDI eliminaron a los seis terroristas durante el intercambio de disparos", detalla el texto.

El Ejército israelí ya había confirmado ayer dos de estas muertes, pero esta mañana las elevó a seis y dijo haber incautado armas. Por regla general, las tropas tildan de "terrorista" a cualquier palestino que se aproxime demasiado a ellas en la denominada línea amarilla.

La llegada del alto el fuego en Gaza -el pasado 10 de octubre- supuso el fin de las muertes diarias de decenas de palestinos en bombardeos israelíes, pero el Ejército, replegado y controlando aún más de la mitad de Gaza desde esta divisoria no claramente demarcada, aún realiza ataques como estos casi a diario.

Unos 450 palestinos han muerto por ataques de Israel desde la llegada de la tregua, entre ellos más de 100 niños según Unicef, y más de un millar han sido heridos, según el Ministerio de Sanidad del enclave.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las tropas israelíes, aunque se retiraron a la conocida como línea amarilla como parte de la primera fase del acuerdo de tregua, todavía controlan el 54 % del territorio palestino de Gaza desde ella.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En total, desde el inicio de la ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023, Israel ha matado ya a más de 71.400 gazatíes, la mayoría mujeres y niños, además de causar 171.318 heridos, muchos con lesiones de por vida y amputaciones.