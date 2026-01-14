Israel planea una nueva conferencia sobre antisemitismo con presencia de derecha europea

La conferencia, promovida por el ministro israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, contará entre sus principales ponentes con el primer ministro de Albania, Edi Rama; el ex primer ministro de Australia Scott Morrison; la ex primera ministra ucraniana Yulia Tymoshenko y el ex canciller austríaco Sebastian Kurz.

También figuran entre los ponentes el líder del partido de ultraderecha español Vox, Santiago Abascal, y el eurodiputado de este partido Hermann Tertsch (que ya acudió a la primera edición), así como Flavio y Eduardo Bolsonaro, hijos del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y el ministro argentino de Justicia, Mariano Cuneo Libarona.

El evento se celebrará en la Knéset (Parlamento israelí) en vísperas del Día Internacional de Conmemoración del Holocaustoy contará con la participación del presidente de Israel, Isaac Herzog; el presidente del legislativo israelí, Amir Ohana, y representantes de Austria, Francia, Polonia, España, Brasil, Bélgica, Finlandia, Países Bajos, Eslovaquia, Rumanía, Chipre, Albania y Portugal.

Según el programa oficial, la conferencia abordará cuestiones como el aumento del antisemitismo en Europa, la difusión de teorías conspirativas en el discurso político y la negación del Holocausto, con sesiones plenarias, mesas redondas y encuentros dirigidos a legisladores, expertos y comunicadores.

La agenda incluye una gala -a la que asistirá el primer ministro, Benjamín Netanyahu-, en la que se hará entrega de un reconocimiento oficial a Leo Terrell, enviado especial de la anterior Administración estadounidense de Donald Trump para la lucha contra el antisemitismo en los campus universitarios, así como un premio póstumo a Charlie Kirk, fundador de la organización conservadora Turning Point USA, que será recogido por un representante de su entorno.

La primera edición de la conferencia, celebrada en marzo de 2025, sufrió una ola de cancelaciones entre sus asistentes (políticos, académicos y otras personalidades internacionales) motivada por la presencia en su programa de ponentes y participantes miembros de la extrema derecha europea.

Políticos del español Vox, la Agrupación Nacional francesa, el Fidezs húngaro o los Demócratas de Suecia aparecieron en el listado de ponentes, invitados poco después de que Israel anunciara establecer relaciones formales con ellos en un giro respecto a la política israelí de distanciamiento con la extrema derecha.

"Revisamos sus actitudes hacia Israel y su apoyo a Israel", declaró en febrero de 2025 el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, en defensa de la decisión. "También revisamos sus actitudes hacia el antisemitismo, la negación del Holocausto y otros asuntos similares", precisó.

En la anterior edición, la representación de Vox estuvo conformada por tres eurodiputados: Mireia Borrás, Juan Carlos Girauta y Hermann Tertsch.